Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак» из-за отсутствия еврокубков

Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил «СЭ» об отказе футболиста от перехода в «Спартак».

«Керем отказался от перехода в «Спартак». Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках», — сказал Д'Авила «СЭ».

4 июля сообщалось, что «Галатасарай» рассчитывает заработать на трансфере 25-летнего Актюркоглу не менее 10 миллионов евро.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.