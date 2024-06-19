В тренерском штабе Станковича в «Спартаке» будет российский помощник Вадим Романов

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что в штабе главного тренера команды Деяна Станковича будет российский помощник.

«В тренерском штабе Станковича будет российский помощник Вадим Романов. Это человек из академии, он будет помогать Деяну, который любит работать с молодежью», — сказал Амарал на пресс-конференции.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».