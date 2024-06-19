В тренерском штабе Станковича в «Спартаке» будет российский помощник Вадим Романов
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что в штабе главного тренера команды Деяна Станковича будет российский помощник.
«В тренерском штабе Станковича будет российский помощник Вадим Романов. Это человек из академии, он будет помогать Деяну, который любит работать с молодежью», — сказал Амарал на пресс-конференции.
«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».
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|8
|6
|16
|29-51
|30
|
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
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|33-42
|26
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16
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|30
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
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|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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|
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Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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