В «Тамбове» подтвердили наличие задолженности по зарплатам перед игроками
19:04
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с «СЭ» прокомментировал проблемы с выплатами футболистам клуба.
— Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается, — заявил он «СЭ». (Севастиан Терлецкий)
Ранее «СЭ» стало известно, что игроки «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/futbolisty-tambova-grozyat-zabastovkoy-i-boykotom-matcha-s-ufoy-iz-za-dolgov-po-zarplate-1708131/