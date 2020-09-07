В «Тамбове» подтвердили наличие задолженности по зарплатам перед игроками

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с «СЭ» прокомментировал проблемы с выплатами футболистам клуба.

— Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается, — заявил он «СЭ». (Севастиан Терлецкий)

Ранее «СЭ» стало известно, что игроки «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате.