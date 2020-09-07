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В «Тамбове» подтвердили наличие задолженности по зарплатам перед игроками

19:04
Игроки &quot;Тамбова&quot; грозят забастовкой. Фото ФК "Тамбов".
Игроки &quot;Тамбова&quot; грозят забастовкой. Фото ФК "Тамбов".
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с «СЭ» прокомментировал проблемы с выплатами футболистам клуба.

— Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается, — заявил он «СЭ». (Севастиан Терлецкий)

Ранее «СЭ» стало известно, что игроки «Тамбова» грозят забастовкой и бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/futbolisty-tambova-grozyat-zabastovkoy-i-boykotom-matcha-s-ufoy-iz-za-dolgov-po-zarplate-1708131/

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