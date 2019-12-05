В «Тамбове» опровергли информацию о банкротстве

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова опровергла информацию о банкротстве клуба. По ее словам, у «Тамбова» есть проблемы с налоговой инспекцией из-за долгов, но о банкротстве речи не идет.

— У нас есть некоторые проблемы с налоговой инспекцией, но все в рабочем порядке решается, — цитирует ТАСС Коновалову. — Поэтому ни о каком банкротстве не может быть и речи. Мы работаем с налоговой инспекцией, они понимают наши проблемы, основная — отсутствие стадиона в Тамбове и незапланированные затраты. Есть у нас некоторая задолженность перед налоговыми органами, но, простите, у кого ее нет.

Налоговое дело — это по протоколу, мы с ними работаем. Я сама была на днях в управлении налоговой инспекции, разговаривала и объясняла все. Нас слышат, нам идут навстречу. До банкротства мы не дойдем, так что ничего страшного.

На вопрос, может ли идти речь о том, что «Тамбов» снимется с чемпионата России, Коновалова сказала: «Что вы! В страшном сне мне такое не приснится».

«Тамбов» после 18 туров с 18 очками идет на 15-м месте в таблице РПЛ.