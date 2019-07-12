В "Спартаке" рассказали, почему заявили "Лужники" резервным стадионом

"Спартак"​ объяснил, почему выбрал БСА "Лужники" в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20. Как отмечается, такой возможности раньше не было. В прошедшем сезоне у красно-белых эту роль выполняла "РЖД Арена".

– "Спартак" планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/2020 на собственном стадионе – "Открытие Арена", – отмечается в сообщении пресс-службы "Спартака". – Большая спортивная арена "Лужники" заявлена в качестве резервного стадиона. Такая возможность появилась со стартующего сезона-2019/2020, поскольку ранее арена была задействована для проведения матчей и мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу.

Домашним стадионом "Спартака" является "Открытие Арена". Москвичи выступают на нем с 2014 года. В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.