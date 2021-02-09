В «Спартаке» рассказали о судебном иске в адрес «Тамбова»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сегодня, 9 февраля, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что красно-белые подали иск в арбитражный суд на «Тамбов» на сумму около двух миллионов шестьсот тысяч рублей.

«Они весной прошлого пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2594000 от 30.09.20, и так и не оплатили», — сказал Фетисов «СЭ».

Общий долг «Тамбова» — 360 миллионов рублей, 165 миллионов из этой суммы — долги по зарплате перед футболистами. Из-за финансовых проблем многие игроки покинули команду. Однако, чтобы доиграть сезон, клубы РПЛ готовы отдать в аренду «Тамбову» своих футболистов. «Спартак», ЦСКА и «Сочи» уже объявили о желании помочь тамбовскому клубу.

В пятницу, 5 февраля, Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов». Однако заявление пока оставлен без движения.

В четверг, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

(Артем Калинин)