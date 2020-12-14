В «Спартаке» прокомментировали заявление Юрана, что Урунов переписан на пять лет
20:58
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.
Специалист сказал, что 19-летний полузащитник красно-белых Остон Урунов старше своего официального возраста на четыре-пять лет.
— Такие слова требуют подтверждения, — заявил «СЭ» Фетисов. — С радостью посмотрим доказательства.
(Севастиан Терлецкий)
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