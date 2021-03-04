«Саш, что у тебя в голове». В «Спартаке» рассказали про уход Кокорина

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности ухода нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». По его словам, к футболисту были вопросы по поводу мотивации.

«В части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу у нас были к Саше претензии, в декабре мы их высказали, — сказал Мележиков в интервью «Чемпионату». — Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, но Саша на них ответил. Из какой области? Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» В итоге он пообещал сделать все невозможное, чтобы проявить себя.

После нашего диалога, причем без всякого давления, Тедеско и партнеры по команде стали больше хвалить Сашу. На сборах он кардинально поменял отношение к работе, не знаю, что ему мешало сделать это раньше. Но потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, хочешь уйти, попробовать себя в Европе?» Раньше он хотел, контактировал с «Ромой».

Кокорин сказал, что хочет попробовать. Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем хотели мы. Но получилось цену поднять. И, несмотря на то что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми. Если бы Саша захотел остаться в «Спартаке» — остался бы".