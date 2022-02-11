Семак рассказал, как прошли сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Брондбю» (2:1) в товарищеском матче высказался о проведенных командой сборах.

— Сборы закончены. Что успели сделать?

— Главное было избежать серьезных травм. К сожалению, у нас есть вопрос в этом отношении. Мы нормально подработали с учетом той ситуации, в которой мы оказались на первом сборе — с большим количеством травмированных и заболевших. На втором сборе более-менее все работали, смогли сыграть по полному матчу. Минимум выполнен, но хотелось побольше и лучше подготовиться к первой игре года. Нынешняя ситуация вводит свои коррективы в жизнь. Нужно жить только днем сегодняшним.

— Ни одного поражения на сборах. Имеет ли это какое-то значение?

— Побеждать всегда приятно. Результат не играет определяющей роли. Важно было посмотреть состояние игроков и качество футбола.

Ранее на сборах петербургская команда одержала победу над «Мидтьюланном» (1:0), «Жилиной» (5:0), «Эмирейтсом» (3:0) и «Копенгагеном» (3:2).