В "Спартаке" не комментируют, как идет продажа абонементов на новый сезон

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко отказался комментировать, как идет продажа абонементов на сезон-2019/20. Клуб должен сообщить о результатах ближе к концу июля. (Юлия Яковлева)​

Напомним, что абонементная программа "Спартака" вызвала ряд вопросов у болельщиков красно-белых, а клуб не публикует точные цифры продаж. Кроме того, "Спартак" начал продажу билетов на субботнюю игру 1-го тура с "Сочи" только вечером во вторник, 9 июля.

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