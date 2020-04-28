РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Совфеде заявили, что спортивные мероприятия в России могут отложить до середины лета

18:48
Коронавирус в России. Фото Tut.by.
Коронавирус в России. Фото Tut.by.
Теги:

Крупные культурные и спортивные мероприятия в России из-за пандемии коронавируса могут отложить до середины лета, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«После снятия карантина постепенно будут смягчаться ограничения на передвижение граждан, однако требования безопасности в связи с угрозой коронавируса должны сохраняться», — цитируют Рязанского «РИА Новости»

Говоря о крупных культурных и спортивных мероприятиях, он отметил: «Думаю, в июне мы этого не увидим».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200428/1570704461.html#

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5064
Все опросы
Какой сценарий окончания сезона РПЛ-2019/20 вам нравится больше?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир