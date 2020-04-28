В Совфеде заявили, что спортивные мероприятия в России могут отложить до середины лета

Крупные культурные и спортивные мероприятия в России из-за пандемии коронавируса могут отложить до середины лета, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«После снятия карантина постепенно будут смягчаться ограничения на передвижение граждан, однако требования безопасности в связи с угрозой коронавируса должны сохраняться», — цитируют Рязанского «РИА Новости»

Говоря о крупных культурных и спортивных мероприятиях, он отметил: «Думаю, в июне мы этого не увидим».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.