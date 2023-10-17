В ЦСКА рассказали, когда игроки сборных вернутся в расположение клуба

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда футболисты, вызванные в национальные сборные, вернутся в расположение московской команды.

«Сегодня прилетели футболисты сборной России — Максим Мухин, Иван Обляков и Федор Чалов. Пользуясь случаем, поздравляем Ивана и Федора с дебютными голами за национальную команду. И Максима с голевой передачей и забитым мячом, хоть и отмененным — все еще будет. Также во второй половине дня прилетел Аббос Файзуллаев. Завтра ждем ребят на тренировке. Завтра утром прилетают и наши ребята из молодежной сборной России после бразильского турне — Лукин, Кисляк, Рядно, Глебов. Позже всех ждем наших чилийских игроков, Мендеса и Давилу. Сегодня ночью у них матч в Венесуэле, а потом традиционно непростой путь домой», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-синие проведут на выезде 21 октября против «Рубина».