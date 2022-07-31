Орлов: «Факел» сыграл потрясающе! Какая энергетика!»

Орлов не скрывает своего восхищения по поводу игры «Факела» против «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов не скрывает своего восхищения по поводу игры «Факела» против «Динамо» (3:3).

— Получили удовольствие от игры «Факел» — «Динамо»?

— Огромное! Особенно от «Факела». Потрясающе сыграли хозяева. Думаю, никому в Воронеже не будет легко. Как разгадать эту команду?

— Вы часто журили Федора Смолова. Но разве его второй гол это не маленький шедевр?

— Сегодня Федор — молодец. В отличной форме. С «физикой» нет проблем. Я такие голы называю умными!

— У «Факела» радужные перспективы? Это не мимолетная вспышка?

— Думаю, не вспышка. И «Оренбург» нравится. Здорово, что такие команды появились в РПЛ. Как тренеры отработали? Какая у «Факела» энергетика? Как у «Сочи» при Федотове. Это же здорово!