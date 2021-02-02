Каррера рассказал, что думает о возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в московский клуб. По его словам, голландец сможет помочь команде, как это было и раньше.

«Квинси Промес отличный футболист. Уверен, что если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал», — цитирует Карреру «Евро-Футбол».

Напомним, что Каррера и Промес работали в чемпионском «Спартаке» образца сезона-2016/17. Оба вскоре покинули клуб.

Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили договоренность с «Аяксом» о переходе 29-летнего голландца.

В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей в чемпионате Голландии и забил 6 голов (1 — с пенальти).