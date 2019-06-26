23:51 26 июня | Футбол — РПЛ

В сети появилось фото формы "Спартака" на новый сезон

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Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20.

На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой. Запасная - белая с красной вертикальной полосой.

"Спартак" начнет сезон матчем против "Сочи" в первом туре чемпионата России. Игра состоится 13 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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