В сети появилось фото формы "Спартака" на новый сезон

Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20.

🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г.

На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой. Запасная - белая с красной вертикальной полосой.

"Спартак" начнет сезон матчем против "Сочи" в первом туре чемпионата России. Игра состоится 13 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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