В «Рубине» заявили, что Даку останется в клубе до лета

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Мирлинда Даку.

«У нас зимой не было ни одного предложения по Даку. Он остается в «Рубине» до лета», — сказал Айбатов «СЭ».

В этом сезоне на счету 27-летнего албанца 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.