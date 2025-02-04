Форвард «Акрона» Чибота арендован израильским клубом

Конголезский нападающий «Акрона» Мавис Чибота арендован израильским «Бней Сахнином» до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в Telegram.

28-летний футболист присоединился к «Акрону» 12 сентября 2024 года, его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Чибота провел 5 матчей в составе «Акрона» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.