Форвард «Акрона» Чибота арендован израильским клубом
Конголезский нападающий «Акрона» Мавис Чибота арендован израильским «Бней Сахнином» до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в Telegram.
28-летний футболист присоединился к «Акрону» 12 сентября 2024 года, его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В нынешнем сезоне Чибота провел 5 матчей в составе «Акрона» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcakron/12543
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|39
|
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|18
|11
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|3
|36-14
|37
|
4
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|5
|3
|37-20
|35
|
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|18
|11
|2
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|35
|
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|4
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
16
|Оренбург
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
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|- : -
|2.03
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|2.03
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ЖК
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|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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|14
|1
|5
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|1
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