Нападающий «Чикаго» Бедард выбыл на четыре месяца после операции на плече

«Чикаго» объявил, что нападающий Коннор Бедард пропустит примерно четыре месяца после успешной операции на плече на этой неделе.

21-летний канадец повредил правое плечо после вбрасывания в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3). С тех пор «Блэкхокс» поместили Бедарда в список травмированных.

Бедард перенес операцию на этом же плече 8 июля и был вынужден пропустить первые 6 матчей «Блэкхокс» в сезоне-2026/27 во время восстановления.

Уроженец Британской Колумбии проводит четвертый сезон в НХЛ с момента, как был выбран под первым номером на драфте 2023 года. В дебютном сезоне-2023/24 он набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах регулярного чемпионата и получил «Колдер Трофи». Во втором сезоне-2024/25 на его счету было 67 (23+44) очков в 82 играх. Лучший год в карьере он провел в прошлом сезоне, записав на свой счет 75 (30+45) очков в 69 матчах.

В сезоне-2026/27 в 15 матчах форвард набрал 18 (7+11) очков.