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Сегодня, 18:17

В «Рубине» рассказали, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию новых футболистов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» решение палаты РФС наложить на клуб запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым.

«Решение РФС на запрет на регистрацию новичков связано с заявлением тренера Олега Нечаева. Сообщаем, что «Рубин» уже погасил перед ним задолженность еще до заседания палаты по разрешению споров. На самом заседании речь шла лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ: эта сумма составляет 32 тысячи рублей.
Поскольку в этом году к «Рубину» уже применяли санкцию в виде запрета на регистрацию новичков, согласно регламенту, даже за небольшую задолженность палата применяет к клубам такую санкцию повторно. Как только клуб выплатит эту задолженность, запрет на регистрацию будет снят», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» после 13 туров российской премьер-лиги с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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