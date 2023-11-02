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Сегодня, 17:21

Мостовой: «У «Спартака» нет стабильности. Но Абаскаль, видимо, святой, любого другого уже бы уволили»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за результаты команды.

В последних пяти матчах москвичи потерпели три поражения, одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

В среду, 1 ноября красно-белые уступили «Краснодару» (2:3) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. До этого проиграли «Факелу» — никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», — передает слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» занимает седьмое место в РПЛ. Красно-белые набрали 20 очков в 13 матчах.

Абаскаль пришел в «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 испанский специалист привел московскую команду к третьему месту в чемпионате России. Красно-белые набрали 58 очков в 30 играх.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Абаскаля уволят из-за неудовлетворительных результатов «Спартака» в сезоне-2023/2024.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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