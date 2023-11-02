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Сегодня, 18:33

Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам бороться за медали РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожники способны бороться за медали чемпионата России в сезоне-2023/24.

«Команде не хватает стабильности в игре, отсюда и провальные матчи. В этом компоненте нужно прибавлять. По составу железнодорожники способны бороться за медали РПЛ, но пока плохо получается. Если «Локомотив» будет вне топ-3, то это можно будет считать провалом. Надеюсь, Галактионов сможет исправить ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 13 турах.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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ЦСКА

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