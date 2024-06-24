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Сегодня, 17:47

В РПЛ стартовал первый регистрационный период сезона-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РПЛ сообщила о начале первого регистрационного периода сезона-2024/25.

Клубы смогут заявлять новых футболистов до 12 сентября включительно. Первый тур РПЛ нового сезона пройдет 19-22 июля.

В минувшем сезоне чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Вторым в РПЛ финишировал «Краснодар», а третье место заняло московское «Динамо».

В РПЛ поднялись три команды из первой лиги: «Химки» и махачкалинское «Динамо» добились повышения напрямую, а «Акрон» обыграл в стыковых матчах «Урал» (2:0, 1:2).

Источник: РПЛ
Футбол
РПЛ
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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