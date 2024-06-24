В РПЛ стартовал первый регистрационный период сезона-2024/25
РПЛ сообщила о начале первого регистрационного периода сезона-2024/25.
Клубы смогут заявлять новых футболистов до 12 сентября включительно. Первый тур РПЛ нового сезона пройдет 19-22 июля.
В минувшем сезоне чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Вторым в РПЛ финишировал «Краснодар», а третье место заняло московское «Динамо».
В РПЛ поднялись три команды из первой лиги: «Химки» и махачкалинское «Динамо» добились повышения напрямую, а «Акрон» обыграл в стыковых матчах «Урал» (2:0, 1:2).
Источник: РПЛ
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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