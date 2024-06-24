Источник: нападающий Зе Турбо покинет «Пари НН»
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо покинет нижегородский клуб, сообщает Africafoot.
По данным источника, стороны расторгнут соглашение по обоюдному согласию. 27-летний бисау-гвинейский футболист ведет переговоры с португальским клубом «Морейренсе».
Зе Турбо выступает за «Пари НН» с августа 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента.
В 29 матчах за российский клуб он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Africafoot
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