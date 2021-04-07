«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 20-го тура молодежного первенства России.

Красно-белые набрали 43 очка и занимают четвертое место. У «Рубина» 32 очка и седьмое место.

Молодежные команды

20-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (1:1)

Голы: Шитов, 6 (1:0). Суриков, 21 (1:1). Толстопятов, 63 (2:1). Фомин, 67 (2:2).

Судья: Труханович (Барнаул).

7 апреля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».