«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд
18:05
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 20-го тура молодежного первенства России.
Красно-белые набрали 43 очка и занимают четвертое место. У «Рубина» 32 очка и седьмое место.
Молодежные команды
20-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (1:1)
Голы: Шитов, 6 (1:0). Суриков, 21 (1:1). Толстопятов, 63 (2:1). Фомин, 67 (2:2).
Судья: Труханович (Барнаул).
7 апреля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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