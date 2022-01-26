В России открылось трансферное окно

Сегодня, 26 января, РПЛ открыла регистрацию футболистов на весеннюю часть сезона-2021/22, информирует пресс-служба лиги. Это второй период дозаявок, который продлится до 22 февраля включительно.

В течение этого времени клубы могут регистрировать новых игроков для участия в матчах Тинькофф РПЛ и М-Лиги.

Следить за трансферами — состоявшимися и возможными — вы можете в нашей таблице переходов.

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22