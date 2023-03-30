В РФС сообщили, что солидарные выплаты за полузащитника «Монако» Головина были получены

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, были ли получены солидарные выплаты от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

— Солидарные выплаты за Головина? Все деньги были выплачены, все получили. Что сделали с этими деньгами, не готов комментировать, — сказал Дюков.

— В Калтане построили футбольное поле. Назвать адреса и пароли тяжело, — добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Калтан является родным городом 26-летнего полузащитника.