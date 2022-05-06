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«Дзюба не захочет полировать лавку в «Зените». Он амбициозен». Мнение агента Сафонова

Агент Сафонов считает, что Дзюба не захочет быть запасным в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Зенит», в принципе, может безболезненно сейчас расстаться с нападающим Артемом Дзюбой.

— Верите в ту версию, что именно Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и идти на серьезное понижение зарплаты?

— Сейчас много всяких новостей появляется об условиях продления контракта и так далее. Но обычно обо всех нюансах знают только клуб, игрок и его представитель. Остальное все домыслы. Понятно, что Дзюбе скоро исполнится 34 года. Прежние финансовые условия ему в «Зените», конечно, не предложат. Думаю, в питерском клубе понимают, что, в принципе, есть Сергеев и Алберто и уход Дзюбы серьезной проблемой не станет. Сейчас не та ситуация, когда Артем может диктовать какие-то условия. Он уже, по идее, едет с ярмарки. Но дело тут даже не в финансах.

— А в чем?

— Дзюба — парень амбициозный. Сидеть, полировать лавку и просто получать бабки — это не его. Все-таки он еще недавно был лидером сборной. Поэтому можно поверить, что он готов уйти в ту же «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Мы давно уже с ним не общались, но его менталитет, психология не подразумевают просто так сидеть в «золотой клетке». Как я уже заметил выше, он человек самодостаточный, может позволить себе упасть в зарплате ради постоянной игровой практики.

— Вы сказали, что Дзюба уже едет с ярмарки. Но статистика — вещь упрямая. В этом сезоне в его активе 11 голов и 7 результативных передач. У того же Смолова — 11 + 1.

— Согласен с вами. Но когда ты покупаешь Алберто за весьма серьезную сумму, то обязан ставить его в состав. Иначе твои деньги вылетят в трубу. Или я не прав? То же самое можно сказать и про Клаудиньо.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Артем Дзюба. «Дзюба уже прилично заработал. «Црвена» — новый вызов». Бывший агент Артема — о возможном трансфере

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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Арсенал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

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