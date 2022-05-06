«Дзюба не захочет полировать лавку в «Зените». Он амбициозен». Мнение агента Сафонова

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Зенит», в принципе, может безболезненно сейчас расстаться с нападающим Артемом Дзюбой.

— Верите в ту версию, что именно Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и идти на серьезное понижение зарплаты?

— Сейчас много всяких новостей появляется об условиях продления контракта и так далее. Но обычно обо всех нюансах знают только клуб, игрок и его представитель. Остальное все домыслы. Понятно, что Дзюбе скоро исполнится 34 года. Прежние финансовые условия ему в «Зените», конечно, не предложат. Думаю, в питерском клубе понимают, что, в принципе, есть Сергеев и Алберто и уход Дзюбы серьезной проблемой не станет. Сейчас не та ситуация, когда Артем может диктовать какие-то условия. Он уже, по идее, едет с ярмарки. Но дело тут даже не в финансах.

— А в чем?

— Дзюба — парень амбициозный. Сидеть, полировать лавку и просто получать бабки — это не его. Все-таки он еще недавно был лидером сборной. Поэтому можно поверить, что он готов уйти в ту же «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Мы давно уже с ним не общались, но его менталитет, психология не подразумевают просто так сидеть в «золотой клетке». Как я уже заметил выше, он человек самодостаточный, может позволить себе упасть в зарплате ради постоянной игровой практики.

— Вы сказали, что Дзюба уже едет с ярмарки. Но статистика — вещь упрямая. В этом сезоне в его активе 11 голов и 7 результативных передач. У того же Смолова — 11 + 1.

— Согласен с вами. Но когда ты покупаешь Алберто за весьма серьезную сумму, то обязан ставить его в состав. Иначе твои деньги вылетят в трубу. Или я не прав? То же самое можно сказать и про Клаудиньо.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.