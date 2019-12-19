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В РФС прошло совещание по проведению матчей

17:01

Сегодня в РФС состоялось рабочее совещание по обеспечению безопасности проведения футбольных матчей, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

В нем помимо руководства РФС приняли участие представители правоохранительных структур и органов власти. Совещание состоялось по инициативе РФС, на нем обсуждался ряд предложений по сближению позиций всех сторон. В частности, рассматривалось совершенствование нормативных правовых актов, аспекты работы координационного штаба во время матчей и всех субъектов, участвующих в его организации. По итогам совещания принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения уровня безопасности футбольных матчей и повышению комфорта зрителей.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211185

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