В РФС прокомментировали выбор вещателя для показа матчей РПЛ на следующие четыре сезона

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение клубов о телеправах на показ Тинькофф РПЛ.

5 октября стало известно, что «Матч ТВ» получил право на трансляцию чемпионата России по футболу с лета 2022 года. Контракт рассчитан на четыре сезона. Ранее все команды РПЛ проголосовали против проведения тендера и выступили за продление соглашения с действующим вещателем.

«Решение по новому контракту принимали клубы. Они проголосовали — это их право. Насколько это решение является правильным, не могу сказать. Нужно знать детали соглашения. Рабочая группа работала по новому контракту лиги. Были консультации. Наверное, это правильное решение. Я видел и иное мнение, которое гласило, что нужно идти по пути тендера. Исходя из своего опыта могу сказать, что тендер не всегда выставляет самую высокую цену. Лига давала свои комментарии. Лига руководствовалась тем, что «Матч» — давний партнер. У клубов не было никаких гарантий. Если бы клубы провели тендер, то, возможно, не было бы такого предложения», — сказал Дюков.