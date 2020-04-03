В РФС подтвердили информацию о взломе хранилища с экипировкой

В РФС официально подтвердили информацию о взломе их хранилища с экипировкой. Среди прочего, со склада украдены комплекты формы сборных команд, информирует Telegram-канал «Мутко против»

— Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда — подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций, — говорится в заявлении РФС. — Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым.

Ранее появлялась информация, что пропажа с хранилища в Бирюлево была обнаружена в конце марта. Ущерб составил около 3,5 млн рублей.