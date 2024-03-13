В Прокуратуре Амстердама ответили на вопрос о возможных сроках экстрадиции Промеса

В пресс-службе Прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о том, сколько времени может занять процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Сроки пока неизвестны, мы запросим экстрадицию, и тогда начнется сама процедура», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Прокуратуры.

Ранее Прокуратура подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ.

В среду, 13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.