Личка признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на увольнение сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».
«Меня удивила отставка Ивича. За год, когда он работал в «Краснодаре», команда лидировала в первой части сезона, забивала голы и хорошо играла. Да, не получилось в трех играх добиться того результата, которого хотели, и поэтому поменяли тренера... Это может быть спад, ничего страшно. Команда играла хорошо, дисциплинированно. Нужно смотреть, как игроки будут реагировать на это. Придет новый тренер и будет показывать свои методики игры и свои мысли. Это тоже может влиять на команду. Это был для меня большой сюрприз. Вообще не ожидал, что тренер Ивич может быть уволен после вчерашнего матча, который проиграли», — сказал Личка.
13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича с поста главного тренера команды. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.
Ранее «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2) и вылетел из турнира.
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|Зенит
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|39-18
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
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|30-17
|39
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3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
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6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
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7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
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12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
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13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
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14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
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15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
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16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
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Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
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Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
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Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
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Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
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Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
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Локомотив – Краснодар
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5