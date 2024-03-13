Личка признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на увольнение сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

«Меня удивила отставка Ивича. За год, когда он работал в «Краснодаре», команда лидировала в первой части сезона, забивала голы и хорошо играла. Да, не получилось в трех играх добиться того результата, которого хотели, и поэтому поменяли тренера... Это может быть спад, ничего страшно. Команда играла хорошо, дисциплинированно. Нужно смотреть, как игроки будут реагировать на это. Придет новый тренер и будет показывать свои методики игры и свои мысли. Это тоже может влиять на команду. Это был для меня большой сюрприз. Вообще не ожидал, что тренер Ивич может быть уволен после вчерашнего матча, который проиграли», — сказал Личка.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича с поста главного тренера команды. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

Ранее «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2) и вылетел из турнира.