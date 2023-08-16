В переговорах Захаряна и «Реала Сосьедад» проблемы, игрок не вылетел в Испанию

В переговорах между Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы, сообщает «Чемпионат.com».

По сведениям источника, 20-летний россиянин находится в Москве, при этом не исключен вариант, что он будет тренироваться с «Динамо».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявлял, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более чем 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.