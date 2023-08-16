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Сегодня, 12:58

Агент Глебова назвал маловероятным участие полузащитника ЦСКА в матче с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Кирилла Глебова Антон Железняков для «СЭ» рассказал о самочувствии футболиста после матча 4-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:1).

Футболист ЦСКА покинул стадион «ВЭБ-Арена» на машине скорой помощи после повреждения, которое он получил в концовке первого тайма. Глебов после столкновения с полузащитником «Сочи» Артуром Юсуповым упал на газон и схватился за поясницу, после чего не смог самостоятельно покинуть поле.

«Все хорошо. Кириллу сделали МРТ, КТ и все процедуры после матча с «Сочи». На следующий день ему прописали восстановительные процедуры. Теперь Кирилл будет потихоньку возвращаться в строй. У него сильный ушиб, ничего серьезного не произошло. Сможет ли он попасть в заявку на матч с «Динамо»? Маловероятно, но точно сказать не могу», — сказал Железняков «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что игрок избежал перелома позвоночника.

Глебов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне полузащитник провел за красно-синих два матча и не отличился результативными действиями.

?ЦСКА после четырех туров занимает 3-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.

ФК ЦСКА (Москва)
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
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 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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