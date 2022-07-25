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«Крылья Советов» отзаявили полузащитника Александра Коваленко

Иван Шитик
Корреспондент
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«Крылья Советов» 25 июля отзаявили полузащитника Александра Коваленко, сообщает сайт РПЛ.

В прошлом сезоне хавбек провел 12 матчей в РПЛ, а в стартовавшем чемпионате сыграл 90 минут против «Оренбурга» (4:2) и «Зенита» (0:3).

Ранее появлялась информация, что Коваленко станет игроком «Сочи», но останется в «Крыльях Советов» на правах аренды сроком на один год.

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

ФК Крылья Советов (Самара)
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