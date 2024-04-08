В «Пари НН» заявили, что Марадишвили порвал крестообразную связку. Игрок будет прооперирован в Германии

Марадишвили порвал крестообразную связку и будет прооперирован в Германии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о травме полузащитника Константина Марадишвили

«Константин действительно порвал крестообразную связку колена. Операция пройдет в Германии на этой неделе. Сейчас мы собираем документы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Марадишвили на костылях покинул стадион после поражения в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 17 игр за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись одним голом.