В «Пари НН» не считают, что звонки из «Лукойла» помешали Юрану в матче с «Динамо»: «Это шум»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о влиянии новостей об интересе «Спартака» к Сергею Юрану на результат команды в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

«Не думаю, что это связано с результатом. Это шум. Он вряд ли влияет на профессионалов. Поэтому, мне кажется, одно с другим никак не связано», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 очков.

«Пари НН» идет 10-м (28 очков). Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.