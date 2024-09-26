Агент Чавеса сообщил, что полузащитник «Динамо» вернется на поле через 2-3 недели

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«Луису понадобится от двух до трех недель, чтобы вернуться на поле», — сказал Курти «СЭ».

Футболист получил повреждение сухожилия 8 сентября в товарищеском матче за сборную Мексики против Новой Зеландии (3:0).