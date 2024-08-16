Спортдир «Пари НН» — о Магкееве: «Поможем ему вернуться на его истинный уровень»
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал выступление футболиста нижегородцев Станислава Магкеева.
— Говорят, Магкеев не был готов играть полный матч и с удивлением обнаружил себя в стартовом составе.
— Как ему набирать форму, если не через игры? Мы понимали, когда брали Стаса в команду, что он пропустил достаточно серьезный срок из-за травмы. Это большой актив для нас — российский центральный защитник с серьезным опытом выступлений за большой клуб. Илич с первых дней это отмечал. Магкееву привычно играть в высокой линии обороны, так он действовал в «Локо». Он и сам готов, и партнерам подсказывает. Да, Стас не во всех матчах на сборах смог сыграть, тренерский штаб шел на определенный риск, выпуская на поле, в итоге случилось небольшое повреждение. Слава богу, Магкеева быстро восстановили, благодаря медицинскому штабу, он набирает форму. Я уверен, что Стас у нас будет играть. Российский центральный защитник — это большая редкость. Особенно в таком молодом для этой позиции возрасте. У нас должно получиться взаимовыгодное партнерство: мы поможем Магкееву вернуться на его истинный уровень, а он поможет нам, — сказал Удальцов «СЭ».
Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0