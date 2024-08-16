В «Сочи» сообщили, что Дркушич может перейти в аренду в один из европейских клубов после трансфера в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» переход защитника Вани Дркушича в «Зенит».

«Какие клубы еще интересовали Дркушичем? Сейчас нет смысла об этом говорить. Думаю, что в ближайшее время будут новости. Возможно, он перейдет в аренду один из европейских клубов», — сказал Рубашко «СЭ».

13 августа «Зенит» объявил о переходе Дркушича из «Сочи». С игроком подписан контракт до 2029 года. СМИ сообщали, что 24-летний словенский футболист отправился в Сербию для подписания контракта с «Црвеной Звездой».