Рианчо считает глупыми разговоры об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает преждевременными разговоры об отставке Гильермо Абаскаля.

«Не удивлен, что после небольшого спада и неудачи начали говорить об отставке Абаскаля — в РПЛ всегда так. Но это глупо. Тренерам нужно доверять, тем более если они показывали хорошие результаты. Абаскаль — молодой специалист, который набирается опыта. Понятно, что в таком большом клубе всегда присутствует огромное давление, но надеюсь, что руководство «Спартака» будет доверять Абаскалю и даст ему возможность исправить ситуацию. Думаю, он справится с этим», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После ничьей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре «Спартак» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.