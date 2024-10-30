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Сегодня, 09:00

Степашин: «Динамо» стало бы чемпионом, если бы не играло с «Краснодаром» на ничью»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» объяснил, почему команда не стала чемпионом страны в прошлом сезоне.

— В мае мы были буквально в полушаге от чемпионства. Но... Редкий случай, когда чуть ли не полстраны переживало на финише за «Динамо» и «Краснодар».

— Признайтесь, а вы в тот момент верили, что «Динамо» станет чемпионом, или все-таки были какие-то сомнения?

— Абсолютно был в этом убежден! Если бы команда не думала только о том, как бы вытащить одно очко, то золото точно было нашим. И это не только мое мнение. Мы же после того матча разговаривали с Сергеем Галицким, с которым дружим. Он позвонил, передал свои «соболезнования», на что я ответил: «Ну а вы-то что? Как же «Зенит» вперед пропустили?»

— А он?

— Вздохнув, признался, что, видимо, слишком уж надеялись в этот раз обойти Питер. И добавил, что за «Динамо» тоже переживал. Хотя если вспомнить тот матч с «Краснодаром», то не упусти в первом тайме свой шанс Карраскаль... И все же мы выглядели хуже соперника. Вот «быки» в той встрече рубились.

Сергей Степашин. «Надеюсь, Тюкавин сначала станет чемпионом с «Динамо», а потом уедет в «Баварию». Интервью Сергея Степашина

В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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Зенит – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Факел – Химки
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