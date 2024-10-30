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Сегодня, 08:35

Агент Сафонов отреагировал на критику Карпина в адрес комментаторов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал критику главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

«Наверное, Карпин имел ввиду, что не должно быть перекоса у комментаторов. Просто надо любить в себе футбол, а не себя в футболе. Они перегибают иногда. Раньше были нормальные комментаторы — Озеров, Махарадзе, Перетурин. Это был высокий уровень, спектакль. Сейчас до них никто не дотягивает. Не хочу переходить на личности, но меня один комментатор иногда раздражает своим криком и визгом. Фамилию называть не буду, сами сможете понять. Некоторых слушаешь, они думают, что футбол придумали. Но я не скажу, что выключаю звук. Просто хочется, чтобы комментатор рассказывал конкретику про футбол», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Ранее Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать действия игроков.

Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Футбол
Алексей Сафонов
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1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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