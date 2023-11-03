В «Динамо» допускают участие в Зимнем кубке РПЛ
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил шансы команды на участие в Зимнем кубке РПЛ.
В турнире примут участие четыре команды, среди них будут иностранные представители.
«У нас есть программа по зимним сборам. Мы близки к тому, чтобы ее финализировать. Приглашали ли нас принять участие в Зимнем кубке РПЛ? Я думаю, что все будет зависеть от места проведения наших сборов. Теоретически можно выступить», — цитирует Пивоварова ТАСС.
В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби. Победителем соревнований стал «Спартак».
Источник: https://tass.ru/sport/19191673
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|28
|
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|Зенит
|13
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|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
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|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
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|6
|2
|5
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|20
|
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|6
|2
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|18-20
|20
|
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|5
|5
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|
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|4
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|16
|
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|4
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|15
|
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|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
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|13
|3
|2
|8
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|11
|
16
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|3
|0
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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