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Сегодня, 10:22

В «Динамо» допускают участие в Зимнем кубке РПЛ

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил шансы команды на участие в Зимнем кубке РПЛ.

В турнире примут участие четыре команды, среди них будут иностранные представители.

«У нас есть программа по зимним сборам. Мы близки к тому, чтобы ее финализировать. Приглашали ли нас принять участие в Зимнем кубке РПЛ? Я думаю, что все будет зависеть от места проведения наших сборов. Теоретически можно выступить», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби. Победителем соревнований стал «Спартак».

Источник: https://tass.ru/sport/19191673
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
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Балтика – Зенит
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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