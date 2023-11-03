В «Динамо» допускают участие в Зимнем кубке РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил шансы команды на участие в Зимнем кубке РПЛ.

В турнире примут участие четыре команды, среди них будут иностранные представители.

«У нас есть программа по зимним сборам. Мы близки к тому, чтобы ее финализировать. Приглашали ли нас принять участие в Зимнем кубке РПЛ? Я думаю, что все будет зависеть от места проведения наших сборов. Теоретически можно выступить», — цитирует Пивоварова ТАСС.

В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби. Победителем соревнований стал «Спартак».