В «Оренбурге» сомневаются в необходимости получения паспорта РФ для Веры и Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» выразил сомнение в необходимости получения российского гражданства для латиноамериканских легионеров команды.

«Мы начали заниматься получением российского гражданства для Веры и Мансильи, изучили вопрос. Узнали, что для этого нужно. Там все не так просто, нужно сначала получить вид на жительство, прожить пять лет на определенных условиях. Все сложно. Не знаем, есть ли в этом смысл. Через 5 лет им уже будет 32-33 года, неизвестно, где они будут. Сомневаюсь, что они проиграют у нас по 5 лет. Есть ли вообще в этом смысл — непонятно», — сказал Андреев «СЭ».

За «Оренбург» выступают четверо аргентинских футболистов. Летом 2022 года в клуб перешли Лукас Вера, Брайан Мансилья и Сесар Флорентин, а в начале 2023 года состав команды пополнил Матиас Перес.

После 14 туров «Оренбург» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.