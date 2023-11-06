Промес — о ничьей с «Локомотивом»: «Проявили характер, оставшись вдесятером. В предыдущих матчах нам этого не хватало»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты – красную карточку получил Даниил Хлусевич.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом мы сделали все, что могли. Повели в счете. Так что обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что мы заработали очко.

Рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад, но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес в интервью на Youtube-канале «Спартака».

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет в воскресенье, 12 ноября.