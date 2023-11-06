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Сегодня, 17:31

Промес — о ничьей с «Локомотивом»: «Проявили характер, оставшись вдесятером. В предыдущих матчах нам этого не хватало»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» - «Спартак».
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты – красную карточку получил Даниил Хлусевич.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом мы сделали все, что могли. Повели в счете. Так что обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что мы заработали очко.

Рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад, но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес в интервью на Youtube-канале «Спартака».

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет в воскресенье, 12 ноября.

Источник: Youtube-канал ФК «Спартак»
Квинси Промес
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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