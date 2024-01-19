В «Оренбурге» обеспокоены судебным разбирательством Томпсона: «Будем воспитывать»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» высказался о судебном разбирательстве потенциального новичка команды Хорди Томпсона. Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано. Есть правоохранительная система, если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог. Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношения женщин — плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!» — сказал Еремякин «СЭ».

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.