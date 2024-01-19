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В «Оренбурге» рассказали, когда новичок Томпсон присоединится к команде

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о сроках прибытия в команду чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Ожидаем, что он прилетит в Турцию в воскресенье-понедельник. Это предварительно. Он пройдет медосмотр в Турции, если все будет хорошо мы там подпишем с ним контракт, только после этого он начнет тренироваться. Пока билеты мы ему не брали. Задержки нет, мы изначально знали, что только 18 числа он уладит все вопросы в правоохранительных органах и после этого будет собираться к нам», — сказал Еремякин «СЭ».

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

ФК Оренбург
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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