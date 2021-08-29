Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион»

«Конечно, «Лион» — хороший вариант для Сердара, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — «Зенит» многое потеряет с его уходом. Для клуба он нападающий номер один, очень хороший игрок в атаке. Тем более «Зенит» к нему уже притерся, да и Сердар к клубу тоже. Это большая потеря для «Зенита». Не знаю, как они будут восполнять эту потерю. Где они найдут такого же нападающего как Азмун. Это будет тяжело сделать».

По информации французских СМИ, Азмун уже согласовал условия личного контракта с «Лионом». 26-летний иранец подпишет контракт с французским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

«Он хороший футболист, правильное решение принял, что собрался в «Лион». Этот клуб в последнее время играет на ведущих ролях. В том сезоне хорошо играли в Лиге чемпионов. Сам по себе французский чемпионат хорош. Зато Сердар поиграет против Месси, Мбаппе и других топовых футболистов, которые выступают во Франции. Для него это очень хороший жизненный этап», — подчеркнул Канчельскис.

В прошлом сезоне Азмун провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету шесть голов в семи матчах.