В Минфине поддержали возвращение пива на стадионы

Заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Александр Коробутов высказался в поддержку возвращения пива на стадионы.

«Минфин России концептуально всегда поддерживал данный законопроект. Все зависит от проработки закона Правительством РФ», — заявил Коробутов.

В среду, 26 апреля в комитете Госдумы по физической культуре и спорту проходит обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.